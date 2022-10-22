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Ничушкин – 1-й игрок в истории «Колорадо» с 10 очками в 5 матчах на старте сезона. У «Квебека» 10+ было у 3 игроков

Валерий Ничушкин – 1-й игрок в истории «Колорадо» с 10 очками в 5 матчах на старте сезона. Россиянин сделал 2 передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (2:3).

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