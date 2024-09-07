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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Вкусные блинчики с рыбой.

Такие вкусные и аппетитные блинчики съедаются на праздничном столе в первую очередь. Ингредиенты: для блинчиков: яйца -2 штуки; молоко — 0,5 литра; мука — 250 грамм; подсолнечное масло — 3 столовых ложки; сода — 3/4 чайной ложки погашенная лимонным соком или уксусом; соль — 1/2 чайной ложки; сахар — 1 столовая ложка.

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