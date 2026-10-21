В Стерлитамаке врачи спасли мужчину, который два года носил в своем брохе зубной протез. Последний год он страдал от постоянного кашля, пока не попал в больницу с подозрением на пневмонию, рассказал министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в «Максе» .