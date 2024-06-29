Президент Боливии оценил уровень поддержки правительства в дни переворота

Поддержка народа Боливии и международного сообщества в дни попытки военного переворота в стране вдохновило правительство на дальнейшую работу, заявил президент Боливии Луис Арсе 29 июня в интервью агентству Reuters.
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