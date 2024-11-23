Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Сапер ВС РФ спас штурмовика из заминированного леса ценой собственной ноги

Сапер ВС РФ спас штурмовика из заминированного леса ценой собственной ноги

Сапер Евгений Кучеров показал видео, на котором он спас раненного штурмовка в зоне спецоперации. В эфире программы «Мужики» на телеканале «Звезда» боец рассказал, что штурмовик находился в заминированном лесу.

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