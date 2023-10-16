Полковник Лисюк: армия России превосходит ВСУ и количественно, и технически

Российская армия выступает с мощной обороной и превосходит украинскую технически и количественно. Такое признание сделал командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, полковник Дмитрий Лисюк в интервью британской газете Guardian.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии