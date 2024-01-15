Глава МВФ Георгиева заявила, что ИИ повлияет на 40% рабочих мест в мире

По словам директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, технологии искусственного интеллекта (ИИ) окажут влияние на почти 40% рабочих мест в мире, заменяя некоторые из них и дополняя остальные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии