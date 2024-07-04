Американцев заставят больше работать: на плечи граждан США ляжет закрытие рекордной цифры госдолга Евгения КомароваСогласно последним экспертным выводам, Соединенные Штаты Америки сталкиваются с серьезными вызовами в экономической сфере, связанными с проблемами государственного долга.
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