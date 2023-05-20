Полный текст программной речи Си Цзиньпина на саммите "Китай - Центральная Азия"

Сиань, 19 мая /Синьхуа/ -- Ниже следует полный текст программной речи, с которой выступил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите "Китай - Центральная Азия", прошедшем с четверга по пятницу в городе Сиань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/: Совместно создать сообщество единой судьбы Китая и Центральной Азии в духе взаимной поддержки, совместного развития, всеобщей безопасности и многовековой дружбы Программная речь на Саммите "Китай - Центральная Азия" 19 мая 2023 года Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин Уважаемые коллеги! Дамы, господа и друзья! Рад приветствовать вас на Саммите "Китай - Центральная Азия" в городе Сиань.