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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Сливали ´дизель´ с тепловозов прямо на ходу´. Работники локомотивного депо Бобруйска похитили топливо почти на 30 тысяч рубл...

´Сливали ´дизель´ с тепловозов прямо на ходу´. Работники локомотивного депо Бобруйска похитили топливо почти на 30 тысяч рубл...

´Сливали ´дизель´ с тепловозов прямо на ходу´. Работники локомотивного депо Бобруйска похитили топливо почти на 30 тысяч рублейВ преступной схеме участвовали 6 машинистов тепловоза и помощники машинистов оборотного депо в Бобруйске, а также 5 жителей городского поселка Октябрьский, рассказали в СК по Гомельской области.

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