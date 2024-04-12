´Сливали ´дизель´ с тепловозов прямо на ходу´. Работники локомотивного депо Бобруйска похитили топливо почти на 30 тысяч рубл...

´Сливали ´дизель´ с тепловозов прямо на ходу´. Работники локомотивного депо Бобруйска похитили топливо почти на 30 тысяч рублейВ преступной схеме участвовали 6 машинистов тепловоза и помощники машинистов оборотного депо в Бобруйске, а также 5 жителей городского поселка Октябрьский, рассказали в СК по Гомельской области.