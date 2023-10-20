В Новосибирске экстренно сел пассажирский Boeing

Пассажирский Boeing 737-800, выполнявший рейс Москва — Томск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за неисправности одного из двигателей, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
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