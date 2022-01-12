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Лимит с налогом за легионеров, возвращение Малкина, хет-трик Кучерова, первое поражение Ротенберга, Фарке возглавит «Краснодар» и другие новости утра

Лимит с налогом за легионеров, возвращение Малкина, хет-трик Кучерова, первое поражение Ротенберга, Фарке возглавит «Краснодар» и другие новости утра

Привет, друзья! Отбиваем вам традиционное утреннее приветствие и дарим сводку главных новостей за прошедшие сутки 👐 1.

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