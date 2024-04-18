Александр Бельский: «Курортный сбор освободят от комиссий банков»

Председатель Законодательного собрания Петербурга, специально для «Петербургского дневника» Петербургский парламент принял в первом чтении федеральную инициативу о совершенствовании механизма уплаты курортного сбора.
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