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17 фейлов из соцсетей, за которые их авторам должно быть стыдно

17 фейлов из соцсетей, за которые их авторам должно быть стыдно

Пока будет процветать мода на неестественную красоту, пока будут появляться все новые и новые приложения для редактирования фотографий, пока девушки, наконец, не смирятся со своими недостатками… До тех пор мы не перестанем создавать подобные обзоры! Ниже вы увидите 17 фотографий, найденных на просторах соцсетей, которые вызывают массу вопросов, смех, а иногда даже ужас.

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