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В России состоится проверка систем оповещения населения

В России состоится проверка систем оповещения населения

Мероприятие запланировано на 2 октября, сообщает корреспондент УтроNews.В МЧС РФ пояснили, что на одну минуту будет заменен эфир радио- и телеканалов: так подается сигнал гражданской обороны «Внимание всем!»Будет проверена работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения.

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