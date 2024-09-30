В России состоится проверка систем оповещения населения

Мероприятие запланировано на 2 октября, сообщает корреспондент УтроNews.В МЧС РФ пояснили, что на одну минуту будет заменен эфир радио- и телеканалов: так подается сигнал гражданской обороны «Внимание всем!»Будет проверена работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения.