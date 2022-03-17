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Владимир Драчев: «Мне кажется, российские биатлонисты не будут выступать в новом сезоне. IBU примет решение о нашем исключении»

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что Международный союз биатлонистов (IBU) не допустит сборную России до следующего сезона.

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