В США скончался пациент, которому пересадили сердце свиньи

Как сообщается на сайте медцентра Мэрилендского университета в США, второй в мире пациент, которому была проведена пересадка сердца генетически модифицированной свиньи, скончался спустя около 6 недель после проведения операции.
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