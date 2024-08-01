«Турпром»: в полупустых отеля Парижа начинается паника из-за Олимпийских игр

Влияние Олимпийских игр на гостиничную отрасль Парижа оказалось негативным. С началом летних игр заполняемость отелей в столице Франции значительно снизилась, вызвав недовольство среди туристов из-за отсутствия праздничной атмосферы.
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