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«Турпром»: в полупустых отеля Парижа начинается паника из-за Олимпийских игр

«Турпром»: в полупустых отеля Парижа начинается паника из-за Олимпийских игр

Влияние Олимпийских игр на гостиничную отрасль Парижа оказалось негативным. С началом летних игр заполняемость отелей в столице Франции значительно снизилась, вызвав недовольство среди туристов из-за отсутствия праздничной атмосферы.

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