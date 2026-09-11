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Спорт Уик-Энд

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Лапочкин о назначении судьи Новикова на матч «Зенит» - «Локомотив»: Это стратегия Мажича

Лапочкин о назначении судьи Новикова на матч «Зенит» - «Локомотив»: Это стратегия Мажича

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» прокомментировал назначение 27-летнего судьи Никиты Новикова главным арбитром матча 8 тура РПЛ «Зенит» - «Локомотив».

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