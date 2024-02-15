Официально: четыре эксклюзива Xbox выйдут на PS5 и Nintendo Switch Microsoft опубликовала н...

Официально: четыре эксклюзива Xbox выйдут на PS5 и Nintendo SwitchMicrosoft опубликовала на YouTube специальный выпуск официального подкаста Xbox, где Фил Спенсер (Phil Spencer), Сара Бонд (Sarah Bond) и Мэтт Бути (Matt Booty) рассказали о будущем игрового подразделения компании.