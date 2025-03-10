Русских услышали? В Сети пошёл слух о жёстких поправках к закону о бесплатном жилье

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Царьград "Многодетными быть выгодно": Но не русским, а мигрантам. Купил ребёнка — получил квартиру? Коллаж Царьграда Лучшая инвестиция, как известно, это дети.

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Комментарии
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Горыныч
Ваш хм(е)ырь совсем себя неприкасаемым и бессмертным возомнил.
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16 час.
света челюбеева
Россия многонациональное государство и льгот для коренного населения не предусматривает. А многодетные семьи всегда в России  особенно не ценились.Как мне одна таджичка сказала : _ Вы не заметили,что ни в Таджикистане,ни в Узбекистане,ни в Казахстане нет детских домов.И только в России они есть.
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11 час.
Галина Чужая
Фамилия у него значимая - Кравчук...
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8 час.
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