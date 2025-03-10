Русских услышали? В Сети пошёл слух о жёстких поправках к закону о бесплатном жилье

света челюбеева

Россия многонациональное государство и льгот для коренного населения не предусматривает. А многодетные семьи всегда в России особенно не ценились.Как мне одна таджичка сказала : _ Вы не заметили,что ни в Таджикистане,ни в Узбекистане,ни в Казахстане нет детских домов.И только в России они есть.