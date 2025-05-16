17 мая: какой сегодня день

17 мая отмечается всемирный День электросвязи и информационного общества. Это профессиональный праздник всех программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и всех остальных людей, занятых в сфере информационных технологий.