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Как реагировать на каждый тип раздражающего пассажира авиакомпании

Как реагировать на каждый тип раздражающего пассажира авиакомпании

Во время полёта многие люди снимают обувь и носки, что может вызывать дискомфорт для других пассажировВидеоролики на YouTube о неуправляемых пассажирах на борту самолётов могут вызвать улыбку, но в реальной жизни встреча с подобным неуравновешенным персонажем может вызвать ужас.

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