Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 18 сентября, день

Ключевым событием пятницы стало освобождение села Малая Волчья к востоку от Волчанска. Этот населённый пункт, расположенный в лесистой пойме с осложнённым для передвижения рельефом, несколько недель оставался одним из узловых элементов Волчанского «котла».
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