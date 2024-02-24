Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фил
    Давно пора, эту хитрожопую, гнать со сцены.Февральские конце...
  • Егор П
    подъеб Трампа засчитан))Трамп согласился ...
  • Георгий Михалев
    Кругом наши люди."Страна.ua": заде...

Сенатор Пушков: удары Украины западными F-16 приведут к столкновению РФ и НАТО

Сенатор Пушков: удары Украины западными F-16 приведут к столкновению РФ и НАТО

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что самолеты F-16, которые Запад намерен поставить Украине, не изменят хода боевых действий, при этом риск прямого столкновения с НАТО после такого шага возрастет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору