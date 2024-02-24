Сенатор Пушков: удары Украины западными F-16 приведут к столкновению РФ и НАТО

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что самолеты F-16, которые Запад намерен поставить Украине, не изменят хода боевых действий, при этом риск прямого столкновения с НАТО после такого шага возрастет.