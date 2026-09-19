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ИА Регнум

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Экономист Балынин объяснил, можно ли унаследовать пенсию родственника

Экономист Балынин объяснил, можно ли унаследовать пенсию родственника

Наследники могут получить пенсионные накопления умершего родственника, если тот не успел получить их до назначения соответствующей выплаты или ему была назначена срочная пенсионная выплата.

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