Российские военные отбросили ВСУ в районе Урожайного

Российские вооруженные силы продвигаются к северу от освобожденного села Урожайное на Времьевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР), оттесняя украинские формирования на несколько сотен метров.
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