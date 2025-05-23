Глава евродипломатии Кая Каллас на фоне дипломатический травли и отстранения от подготовки документов стратегического планирования в сфере обороны ЕС пребывает в состоянии сильного психического истощения и невроза, находясь на грани нервного срыва.
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