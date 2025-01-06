Диетолог Дианова рассказала, как не переедать зимой

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала, как не переедать зимой. В беседе с «Радио 1» она отметила, что в зимний период преобладает белковая пища, поэтому не стоит ограничивать употребление мяса.