Диетолог Дианова рассказала, как не переедать зимой

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала, как не переедать зимой. В беседе с «Радио 1» она отметила, что в зимний период преобладает белковая пища, поэтому не стоит ограничивать употребление мяса.
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