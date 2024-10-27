Собянин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

Сегодня отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Всех, кто трудится в этой отрасли, с профессиональным праздником в личном Telegram-канале поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.
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