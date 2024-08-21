Церковный прокол: чем обернется для Украины закон о запрете УПЦ

Закон о запрете канонической Украинской православной церкви, принятый Верховной радой, спровоцирует новую волну изъятия храмов и передачи их раскольникам, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
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