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Добрый Мир

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Церковный прокол: чем обернется для Украины закон о запрете УПЦ

Церковный прокол: чем обернется для Украины закон о запрете УПЦ

Закон о запрете канонической Украинской православной церкви, принятый Верховной радой, спровоцирует новую волну изъятия храмов и передачи их раскольникам, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

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