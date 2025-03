Масштабный апдейт Hunt: Showdown 1896, перенос Bloodlines 2 и Post Trauma, Sea of Thieves в космосе…

Tainted Grail: The Fall of Avalon получила финальный патч в рамках раннего доступа; студия Moonshot Games представила Wildgate — космическую Sea of Thieves, но не совсем; Sony запатентовала технологию синхронизации озвучки с движениями рта NPC; Monster Hunter Wilds скоро подвезут первую пачку свежего контента; Hunt: Showdown 1896 встанет на путь истинный начиная с нового крупного патча; .