Россиянам рассказали о причинах признания загранпаспорта недействительным

С 11 декабря в силу вступают изменения в закон о порядке выезда из России. Адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов рассказал, в каком случае загранпаспорт могут признать недействительным.
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