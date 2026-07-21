TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 039 подписчиков

Блокада зноя: почему паника вокруг «экстремальной жары» в Москве оказалась напрасной

Блокада зноя: почему паника вокруг «экстремальной жары» в Москве оказалась напрасной

Новость об «экстремальной жаре» мгновенно взбудоражила Москву: горожане приготовились к удушающему зною, а коммунальщики — к предельным нагрузкам на электросети.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии