Девушка провела эксперимент из видео с блестками в шампуне и что мы имеем? Все блестки утекли в канализацию, это нам говорит о том, что нет смысла в шампунь класть то, что должно на волосах долго работать, какие-то активы или экстракты.
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