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Хави: «Барса» – одна из худших команд Европы по реализации моментов. Нельзя прощать»

Хави: «Барса» – одна из худших команд Европы по реализации моментов. Нельзя прощать»

Вчера «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» (1:1) в матче 17-го тура Ла Лиги. «Беспомощность. Чувствую огромное разочарование, очень жаль.

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