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Десятый на подходе: семья Тепляковых готовится к новому пополнению

Десятый на подходе: семья Тепляковых готовится к новому пополнению

Семья Тепляковых готовится к очередному пополнению. Евгений Тепляков буднично объявил на своем канале, что они с супругой Натальей ждут десятого ребенка.

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