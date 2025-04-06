Британский педофил работал с детьми на Украине под прикрытием благотворительной организации

Британская благотворительная организация Siobhan\'s Trust, обеспечивающая продуктами питания детские дома и лагеря для переселенцев на Украине, и позже сменившая свое название на HopeFull, наняла мужчину, практически не проверив его прошлое.
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