У ИИ сброшены тормоза

«Звездные врата» (Stargate) — такое название в стиле фэнтези получил самый масштабный в мире проект по развитию искусственного интеллекта, которому дал старт Дональд Трамп в первые дни после вступления в должность президента США.
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