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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мурсия» не согласна с переходом Дэвида Деджулиуса в «Бешикташ» и собирается отстаивать свои права в ФИБА

26-летний американский разыгрывающий Дэвид Деджулиус подписал новое соглашение с «Мурсией» весной, но потом заявил о выходе из него в одностороннем порядке.

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