Сталинские подарки: какие территории «вождь народов» отдал Литве

Вильнюс и Клайпеда по состоянию на лето 1939 года не принадлежали Литве. Вильно с прилегающей областью стали литовской частью после раздела Польше, а уже после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин включил в состав Литовской ССР и часть Восточной Пруссии, находившуюся на правом берегу Немана.