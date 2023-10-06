"Патриотизм" на чужой крови от Кличко, Золушка с гендерным сюрпризом из Европы и борщевая монета из Незалежной: информационный хит-парад

Слово РЕДАКТОРА На этой неделе вы уже наверняка читали о новостях из Вашингтона, где конгресс принял решение об отказе от продолжения финансовой помощи Украине, следили за развитием событий в Армении и ситуацией вокруг стараний ВСУ начать-таки обещанное ещё летом контрнаступление, а также за очередной неудачной попыткой украинской диверсионной группы высадиться в Крыму.