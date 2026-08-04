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temapenza

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Заросли прочные, а малины меньше: что создавать, если зарослям не помогает ни полив, ни подкормка, ни обрезка

Когда малинник перестает веселить обильным урожаем, проблема чаще в общей сложности укрыта в земле. После пары лет активного роста грунт теряет питательные вещества, а корешки уже не могут обеспечить заросли прежней силой.

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