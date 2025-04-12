Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Англии мужчина за 25 лет заработал около $9 млн (примерно 760 млн рублей), взимая плату за парковку у зоопарка, которая на самом деле была бесплатной.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Англии мужчина за 25 лет заработал около $9 млн (примерно 760 млн рублей), взимая плату за парковку у зоопарка, которая на самом деле была бесплатной.
Свежие комментарии