Cuba, in a social media post, rejected U.S. accusations linking Havana to the war in Ukraine, calling the allegations false and unfounded.
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