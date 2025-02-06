Важны владельцам, нужны застройщикам: копии каких архивных документов чаще всего заказывают в МосгорБТИ

В прошлом году в Московском городском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) оформили более 8,5 тысячи заказов на архивную документацию, в рамках которых выдали свыше 74 тысяч копий документов по объектам недвижимости.
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