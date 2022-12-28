Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

93 подписчика

Михеев впервые в НХЛ набрал 4 очка за матч – 1+3 с «Сан-Хосе» при полезности «+5»

Михеев впервые в НХЛ набрал 4 очка за матч – 1+3 с «Сан-Хосе» при полезности «+5»

Илья Михеев впервые в НХЛ набрал 4 очка за матч.  Российский форвард «Ванкувера» забросил шайбу и сделал 3 результативные передачи в игре регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» (6:2).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх