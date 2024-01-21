Кража кошек и собак будет признана в Великобритании уголовным преступлением. Ожидается, что правительство поддержит включение кражи кошек и собак в категориюуголовных преступлений в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии.
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