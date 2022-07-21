Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Юлия Ступак: «Я уверена, что увижу Крамера и заплачу. И он, скорее всего, тоже. Мы два сентиментальных человека»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Юлия Ступак поделилась эмоциями от прекращения работы с тренером Маркусом Крамером, который покинул сборную России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх