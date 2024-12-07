Московский производитель выпустил RFID-решение для контроля состояния огнетушителей

Один из крупнейших производителей российской микроэлектроники, резидент ОЭЗ «Технополис Москва» завод «Микрон» выпустил RFID-решение для мониторинга и контроля состояния средств пожаротушения на промышленных предприятиях.
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